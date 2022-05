Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar reçoit un premier appel du pied !

Publié le 24 mai 2022 à 2h15 par Arthur Montagne

Alors que l'avenir de Neymar au PSG semble très incertain, Xavi a été interrogé sur la possibilité de voir revenir le Brésilien la saison prochaine.

La révolution prend forme au PSG. Leonardo et Mauricio Pochettino vont être remplacés et l'effectif va également être bouleversé suite à la prolongation de Kylian Mbappé, désormais lié au club parisien jusqu'en 2025. Et plusieurs joueurs semblent donc sur la sellette et non des moindres puisque Neymar pourrait être poussé au départ selon Le Parisien . Encore faut-il lui trouver une porte de sortie, et Xavi, l'entraîneur du FC Barcelone, a été interrogé sur un éventuel retour de son ancien coéquipier.

«Neymar est un joueur que j’aime bien sûr»

« Est-ce que je verrais Neymar ici ? Neymar a un contrat. C’est difficile, très difficile. Ce sont des joueurs qui ne sont pas les nôtres. Cela ne sera pas facile, mais nous devons nous renforcer. Est-ce que j’aimerais récupérer Neymar ? Nous devons voir. Il faut faire la balance de ce que nous pouvons faire et ce que l’on ne peut pas faire. Neymar est un joueur que j’aime bien sûr, mais nous n’avons pas parlé de Neymar », confie-t-il en conférence de presse.