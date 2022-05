Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paul Pogba prépare un sale coup au Qatar !

Publié le 23 mai 2022 à 15h15 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec Manchester United, Paul Pogba aurait alerté le PSG et la Juventus. Et pour prendre les devants sur ce dossier, Pavel Nedved aurait rencontré la Pioche.

Alors que son contrat avec Manchester United prendra fin le 30 juin, Paul Pogba n'envisagerait en aucun cas de prolonger. Ainsi, la Pioche devrait quitter les Red Devils librement et gratuitement cet été. Conscients de la situation, le PSG et la Juventus seraient en embuscade. Et pour devancer le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi, Pavel Nedved aurait décidé de passer à la vitesse supérieure.

Une rencontre entre Paul Pogba et Pavel Nedved

Selon les informations de Tuttosport , la Juventus voudrait boucler rapidement le transfert de Paul Pogba pour éviter toute mauvaise surprise. Pour ce faire, Pavel Nedved aurait décidé de passer des appels téléphoniques aux rendez-vous en personne. En effet, le vice-président bianconero aurait été aperçu en compagnie de Paul Pogba ces derniers jours. Et d'après le cercle proche de la Pioche , Pavel Nedved aurait rencontré le Français pour lui faire comprendre à quel point la Juve veut le rapatrier. Lors de cet échange, le dirigeant turinois aurait également fait savoir à Paul Pogba que tous les décideurs du club - de l'entraineur à la direction - voulaient le placer au centre de leur projet pour lancer le nouveau cycle.