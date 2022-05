Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les dessous du renvoi de Leonardo sont dévoilés !

Publié le 23 mai 2022 à 8h45 par La rédaction

Rien n'est encore officiel à ce sujet, mais Leonardo aurait été remercié par le PSG. Et des précisions ont été apportées sur les coulisses de ce renvoi.

Clap de fin pour Leonardo au Paris Saint Germain ! Après trois années de bons et loyaux services, le Brésilien aurait été démis de ses fonctions de directeur sportif du club à l’issue de la victoire du PSG face à Metz (5-0) ce week-end. Si les rumeurs concernant son départ étaient devenues insistantes ces derniers mois, Leonardo n’a que récemment appris son éviction, et d’une manière plutôt inattendue.

Al-Khelaïfi a appris à Leonardo son limogeage

Dans L’Equipe ce lundi, on apprend que lors des festivités du dixième titre de champion de France du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, le président parisien, aurait annoncé verbalement son limogeage à Leonardo. Même si l’ancien directeur sportif de l’AC Milan se sentait menacé depuis quelques jours et que des discussions avaient été entamées pour son départ, il espérait tout de même retourner la situation et sauver sa peau au sein de la direction parisienne. Sans succès, donc.