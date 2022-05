Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les confidences de Campos sur la prolongation de Mbappé !

Publié le 24 mai 2022 à 19h10 par Dan Marciano

Pressenti pour occuper le rôle de directeur sportif du PSG, Luis Campos s'est prononcé sur la prolongation de Kylian Mbappé, et notamment sur la place de plus en plus important de l'argent dans le football.

Le PSG pourra compter sur Kylian Mbappé dans les prochaines années. Désireux de rejoindre le Real Madrid durant l'été 2021, le joueur de 23 ans a fait le choix de prolonger son contrat jusqu'en 2025. Une signature, qui devrait être suivie de plusieurs changements au sein du PSG. Proche de Mbappé, Luis Campos devrait poser ses valises à Paris dans les prochains jours pour occuper le rôle de directeur sportif et prendre la succession de Leonardo. Invité du XVIe Congrès international de football à Maia, Campos a fait référence à la prolongation de Mbappé.

« L'argent est toujours plus le plus important dans le football et il faut s'adapter à ça »

« Ce qui s'est passé ces dernières années dans le monde du football, c'est que le footballeur est en premier lieu un actif. Hier (lundi), j'étais dans un hôtel en France et j'ai vu un reportage à la télévision sur la prolongation de Mbappé et la première chose dont ils ont parlé, ce sont des chiffres de l'opération, des 300 M€ de prime à la signature, de combien peuvent lui rapporter les droits à l'image à l'avenir. L'argent est toujours plus le plus important dans le football et il faut s'adapter à ça » a déclaré Campos dans un entretien accordé à Record.