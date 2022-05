Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Benzema met les choses au clair avec Mbappé après sa prolongation !

Publié le 24 mai 2022 à 19h00 par Amadou Diawara

Après la prolongation de Kylian Mbappé, Karim Benzema a affiché plusieurs posts sur les réseaux sociaux qui semblent être des messages indirects envoyés à son compatriote français. Interrogé sur le sujet, le buteur du Real Madrid y est allé de sa mise au point.

Ce samedi soir, Kylian Mbappé a officialisé sa prolongation avec le PSG. Alors qu'il semblait être parti pour rejoindre le Real Madrid librement et gratuitement cet été, le numéro 7 parisien a finalement rempilé de trois saisons. Dans la foulée, Karim Benzema a posté deux photos sur les réseaux sociaux qui ressemblent à des messages indirects envoyés à Kylian Mbappé : un premier avec l'écusson du Real Madrid et un second qui montre Tupac accompagné de l'un de ses amis qui l'a trahi. Interrogé par le journaliste espagnol Josep Pedrerol, Karim Benzema a fait clairement savoir que ses récentes publications sur les réseaux sociaux n'avaient rien à voir avec Kylian Mbappé.

«Ce n'est pas contre Mbappé, ce n'est pas une photo pour envoyer un message»

« Mon post sur les réseaux sociaux avec l'écusson du Real Madrid ? Ce n'est pas contre Mbappé ou quelqu'un d'autre. J'aime beaucoup le Real Madrid. C'est le meilleur club du monde. Le plus important, c'est qu'on soit concentré sur le match de samedi. Il n'y a pas d'histoire avec tel ou untel. Si c'est pareil pour la photo de Tupac ? Si ce n'est pas une manière de dénoncer la trahison de Kylian Mbappé ? Si vous regardez mon Instagram, il y a dix photos de lui. Tupac est mon (rappeur) préféré. Cela n'a rien à voir avec le football. Ce sont des choses d'internet. Nous sommes dans la réalité, la réalité est ici. Ce n'est pas une photo pour envoyer un message. Si je voulais envoyer un message, je serais allé voir la personne pour parler avec elle. L'écusson du Real Madrid, comme je t'ai dis, c'est parce que pour MOI, c'est le meilleur club du monde » , a précisé Karim Benzema lors d'un entretien accordé à El Chiringuito .