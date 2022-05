Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Karim Benzema répond à Kylian Mbappé !

Publié le 24 mai 2022 à 14h45 par Arthur Montagne

Invité à commenter le choix de Kylian Mbappé de prolonger au PSG, Karim Benzema assure que pour le moment, il se concentre sur la finale de la Ligue des champions que le Real Madrid disputera contre Liverpool.

Samedi, Kylian Mbappé a mis fin au suspens entourant son avenir en officialisant sa prolongation de contrat avec le PSG. Une annonce qui n'a pas que des heureux au Real Madrid, à commencer par Karim Benzema dont la publication sur Instagram a fait grandement parler. L'ancien Lyonnais a en effet posté une photo de Tupac sur laquelle apparaît également un ami du rappeur américain qui a fini par le trahir. Kylian Mbappé a donc assuré que les deux hommes mettront les choses au point. « J'ai vu plusieurs joueurs du Real Madrid poster des choses. Ces choses sont comme ça, je n'ai rien à dire. Bien sûr, quand j'irai en équipe de France, j'expliquerai à Karim pourquoi je suis resté au PSG, car nous avons une bonne relation », assurait l'attaquant du PSG à MARCA .

«Ce n'est pas le moment de parler de ces petites choses»

A quelques jours de la finale de la Ligue des champions, Karim Benzema était présent au micro de Movistar+ et il a également été invité à répondre à cette polémique : « Je vais vous dire que nous allons jouer une finale de la Ligue des champions samedi. Ce n'est pas le moment de parler de ces petites choses. Je préfère ne pas parler. Je ne suis pas en colère, je vous dis simplement que je me concentre sur la finale de la Ligue des champions, qui est plus importante que d'écouter d'autres choses. » Les retrouvailles entre les deux hommes à Clairefontaine s'annoncent animées.