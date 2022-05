Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nasser Al-Khelaïfi confirme une révolution au PSG !

Publié le 24 mai 2022 à 13h10 par Thomas Bourseau

Alors que des changements sont attendus au sein de la section sportive du PSG et au niveau du staff technique parisien, Nasser Al-Khelaïfi n’a pas nié ces rumeurs en affirmant au passage que tout ça devrait rapidement se mettre en place.

Avec la prolongation de contrat de Kylian Mbappé jusqu’en juin 2025 annoncée samedi dernier, les hauts décideurs du PSG auraient déjà pris une énorme décision en interne. En effet, le directeur sportif Leonardo aurait été remercié dans la foulée et il aurait de fortes chances d’être remplacé par Luis Campos d’après différents médias français. Un choix qui aurait été validé par Kylian Mbappé dont l’importance au sein du club de la capitale et dans ses décisions aurait augmenté après sa prolongation bien que le principal intéressé ait démenti une telle information à The Daily Telegraph. Le président Nasser Al-Khelaifi a affirmé que des gros changements allaient être opérés incessamment sous peu au PSG.

« Nous allons l'annoncer très bientôt. Il y a effectivement des changements »

« Dans combien de temps pouvons-nous nous attendre à de grands changements au club en termes de projet sportif ? Nous allons l'annoncer très bientôt. Il y a effectivement des changements. Mais les changements se feront pour le bien du club. Et d'ailleurs, tout ce qui s'est passé dans le passé et tout ce qui se passera dans le futur, je suis le président, je suis celui qui en est responsable, je prends toutes les responsabilités, donc je ne blâme personne qui quitte le club ou qui arrive. Je prends toute la responsabilité et j'aime le club et le projet que nous faisons. Je fais des erreurs oui, mais je pense que nous allons nous battre jusqu'à ce que nous ayons atteint nos objectifs » . a avoué Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, à CBS Sports.