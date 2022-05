Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid prépare sa revanche après la prolongation de Mbappé !

Publié le 24 mai 2022 à 13h45 par Axel Cornic

Atterrés après l’annonce de la prolongation de Kylian Mbappé au PSG, le Real Madrid se doit de trouver au plus vite une autre recrue estivale pour faire oublier cet échec cuisant.

Tous les rêves madrilènes sont anéantis. Alors que Kylian Mbappé devait être le visage du nouveau Real Madrid et que tout semblait être déjà prêt pour l’accueillir, rien ne s’est passé comme prévu. En marge de la dernière journée de Ligue 1 ce samedi, Mbappé a en effet annoncé sa prolongation au PSG jusqu’en 2025, remerciant au passage le Real Madrid et son président Florentino Pérez. « Tous les “Madridistas” voulaient m’accueillir comme l’un des leurs. Je ne suis que reconnaissant envers eux, de tout l’amour qu’ils m’ont donné » a déclaré Mbappé ce lundi, dans des propos rapportés par Le Parisien . « Je n’ai pas dit non au Real Madrid. J’ai dit oui à la France et à un nouveau projet du PSG. J’ai eu l’appel de la patrie et de la capitale. Il était trop tôt pour partir gratuitement ». Mais que va faire désormais le Real Madrid ?

Mercato - PSG : Nasser Al-Khelaïfi a tout changé pour Kylian Mbappé ! https://t.co/rSbw4rno9F pic.twitter.com/4ZwrhHtiV7 — le10sport (@le10sport) May 23, 2022

Paul Pogba pour oublier Mbappé