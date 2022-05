Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un accord de principe avec le Real Madrid ? La réponse claire de Mbappé !

Publié le 23 mai 2022 à 17h15 par Axel Cornic mis à jour le 23 mai 2022 à 17h17

Kylian Mbappé a répondu aux médias espagnols, qui ont expliqué ces derniers jours qu’il aurait trahi un accord passé avec le Real Madrid.

C’est la catastrophe de l’autre côté des Pyrénées. Depuis l’annonce de Kylian Mbappé, qui a prolongé son contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en 2025, les médias espagnols n’ont aucune pitié et parlent clairement de trahison. Un accord passé avec le Real Madrid est notamment évoqué, avec Mbappé qui n’aurait ainsi pas respecté sa parole face aux offres astronomiques du PSG. Certains journalistes ne veulent carrément plus entende parler du Français, qui de son côté n’a pourtant pas fermé la porte à celui qu’il considère toujours comme l’un de ses clubs de cœur. « Dire adieux au Real Madrid ? Dans le football, il y a une vérité, j’ai appris à regarder devant moi, pas trop loin. Il y a un an je ne pensais pas être là » a notamment expliqué Mbappé, lors de la conférence de presse organisée ce lundi au Parc des Princes.

« Je n’avais d’accord avec personne »