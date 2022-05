Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Mbappé a failli prendre une tournure inattendue !

Publié le 24 mai 2022 à 16h30 par Arthur Montagne

Alors que Kylian Mbappé a finalement décidé de prolonger son contrat avec le PSG jusqu'en juin 2025, l'attaquant français révèle qu'en plus du Real Madrid, il a discuté avec un autre club de légende, à savoir Liverpool où Jürgen Klopp l'apprécie beaucoup.

Après de très longs mois d'attente, Kylian Mbappé a finalement décidé de prolonger son contrat avec le PSG jusqu'en juin 2025 après avoir longuement hésité avec le Real Madrid. L'attaquant parisien a pris tout le monde de court puisqu'il y a un an, il avait réclamé son départ afin de rejoindre le club merengue . En vain puisque le PSG s'était opposé à son transfert. Par conséquent, alors qu'il était libre, tout le monde s'attendait à ce que Kylian Mbappé s'engage en Espagne. Mais c'était sans compter sur la force de persuasion du PSG. Mais Kylian Mbappé aurait pu rejoindre un autre club. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com en avril 2020, Jürgen Klopp, qui adore l'international français, a plusieurs fois discuté avec la famille de Kylian Mbappé. Et le joueur confirme que Liverpool a bien été une option pour son avenir.

Liverpool était également dans le coup

« Nous avons un peu parlé, mais pas trop. On a parlé un peu. J'ai parlé à Liverpool parce que c'est le club préféré de ma mère, ma mère adore Liverpool. Je ne sais pas pourquoi, vous devrez lui demander ! (Rires). C'est un bon club et nous les avons rencontrés il y a cinq ans. Quand j'étais à Monaco, je les ai rencontrés. C'est un grand club », confie-t-il dans une interview accordée au The Daily Telegraph avant d'en rajouter une couche dans les colonnes de MARCA : « Oui, je suis honnête. J'ai parlé de Liverpool parce que [le rouge] est la couleur préférée de ma mère et que ma mère aime Liverpool. Pourquoi ? Je ne sais pas, demandez-lui [rires]. On les a rencontrés il y a quelques années quand j'étais à Monaco, c'est un super club..... Maintenant, nous leur parlons un peu, mais pas beaucoup. A la fin, c'était entre le Real Madrid et le PSG. Tout le monde le sait : l'année dernière, je voulais aller au Real Madrid. Je pensais que c'était une bonne décision de partir l'année dernière, mais maintenant c'est différent parce que je suis un agent libre, je suis français et je sais que je suis important pour le pays, et quand vous êtes important pour le pays vous devez penser non seulement au football, mais aussi à votre vie . » Par conséquent, l'avenir de Kylian Mbappé aurait pu s'écrire loin de Paris ou Madrid.