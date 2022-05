Mercato - PSG : Cette grosse annonce sur le transfert Tchouaméni !

Foot - Mercato - PSG

Le directeur sportif de l’AS Monaco Paul Mitchell a évoqué le cas d’Aurélien Tchouaméni, annoncé dans le viseur de plusieurs grands clubs dont le PSG, Liverpool et le Real Madrid.

Le PSG va une fois de plus se montrer très actif sur le marché des transferts cet été. Toujours en quête de sa première Ligue des Champions, le club de la capitale souhaite passer un cap et se renforcer au milieu de terrain. Parmi les profils visés, celui d’Aurélien Tchouaméni (AS Monaco). Cependant, pour recruter l’international français de 22 ans, les dirigeants parisiens vont devoir sortir le chéquier, puisque l’AS Monaco ne compte pas brader son joueur !

Lors d’une interview pour RMC , le directeur sportif de l’AS Monaco Paul Mitchell a évoqué un potentiel transfert d’Aurélien Tchouaméni : « Je n’ai pas de préférence pour être honnête. Comme toujours lorsque vous vendez un joueur, il faut une rémunération équitable. Le marché est différent chaque année. Tout le monde a pu se rendre compte du top joueur qu’est Aurélien mais tout le monde sait aussi qu’on est un club ambitieux avec un actionnaire ambitieux donc non je n’ai aucune préférence quand on parle de le vendre. Il faudra être très agressif en termes d’offre pour que nous puissions perdre un joueur aussi incroyablement doué » . Paris est prévenu !

