Mercato : La grande annonce de De Bruyne sur son avenir !

Foot - Mercato

Le milieu de terrain de Manchester City Kevin De Bruyne a très clairement exprimé ses intentions concernant son avenir, alors qu’il est lié aux Skyblues jusqu’en juin 2025.

Arrivé à Manchester City en 2015 en provenance de Wolfsburg, Kevin De Bruyne s’est rapidement intégré en Angleterre, devenant tout de suite un titulaire indiscutable au sein du onze de départ mancunien. Sous contrat jusqu’en juin 2025 avec les Skyblues , l’international belge, qui ne cesse de terrasser les défenses de Premier League, s’est confié sur son avenir. Pour le meneur de jeu, pas question de quitter les Citizens : « Je suis à Manchester City depuis sept ans, je les aime… c'est mon équipe. J'ai encore 3 ans ici, je vais certainement rester Je n'ai pas d'autre plan, je vais continuer ici. Man City est mon équipe » a déclaré le joueur de 30 ans auprès de Tom Young . La belle histoire entre De Bruyne et City va donc continuer encore un moment !

Kevin De Bruyne on his future: "I’ve been here seven years, I love them... this is my team. I’ve got another 3 years here, I’m definitely going to stay", he said via @TomYoungSJ. 💙🇧🇪 #MCFC "I've no other plan, I'm gonna continue here. Man City is my team". pic.twitter.com/w5XapZz6i7