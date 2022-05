Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'avenir de Pochettino relancé par... Guardiola ?

Publié le 24 mai 2022 à 10h10 par Arthur Montagne

Alors que le contrat de Pep Guardiola s'achève en juin 2023 à Manchester City, le PSG pourrait être tenté de laisser Mauricio Pochettino sur son banc encore une saison en attendant le technicien espagnol.

L'avenir de Mauricio Pochettino est encore flou. Et pour cause, un an et demi après son arrivée, le technicien argentin ne semble pas avoir fait l'unanimité au PSG, notamment à cause de ses résultats en Ligue des champions cette saison et l'élimination dès les huitièmes de finale contre le Real Madrid. Dès le mois de novembre, le10sport.com vous révélait d'ailleurs que le PSG travaillait à la succession de Mauricio Pochettino. Depuis, la tendance s'est confirmée puisque de nombreux noms circulent pour le remplacer à l'image de Zinedine Zidane et Thiago Motta, ou encore Ruben Amorim et Sergio Conceiçao, deux pistes qui ont émergé depuis l'annonce de l'arrivée imminent de Luis Campos au poste de directeur sportif.

Pochettino en attendant Guardiola ?

Toutefois, deux éléments sont à prendre en compte dans ce dossier. En effet, comme le révèle L'EQUIPE , la prolongation de Kylian Mbappé, qui s'entend très bien avec son entraîneur, combinée au départ de Leonardo, qui à l'inverse entretenait des relations froides avec l'Argentin, relancent l'avenir de Mauricio Pochettino qui pourrait bien honorer son contrat au PSG qui s'achève en juin 2023. Comme celui de Pep Guardiola à Manchester City. Et toujours d'après L'EQUIPE , le Qatar rêve d'attirer le technicien espagnol, ce qui sera impossible dans un an si un entraîneur est sous contrat avec le PSG. Par conséquent, au lieu de lâcher 15M€ en indemnités pour licencier Mauricio Pochettino, le club de la capitale pourrait bien économiser cette somme en conserver son actuel coach qui garderait la place au chaud en attendant que le contrat de Pep Guardiola s'achève à Manchester City.