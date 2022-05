Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les vérités de Kylian Mbappé sur son voyage à Madrid !

Publié le 24 mai 2022 à 18h30 par Dan Marciano

Ce mardi, Kylian Mbappé s'est exprimé dans la presse espagnole. Le joueur, qui a prolongé son contrat jusqu'en 2025 avec le PSG, est revenu sur son voyage à Madrid quelques jours avant sa signature.

Un homme de 23 ans monopolise l'actualité depuis plusieurs jours. Ce joueur, c'est Kylian Mbappé. L'international français fait la UNE des médias sportifs après avoir décidé de repousser les avances du Real Madrid et de prolonger son contrat avec le PSG jusqu'en 2025. Ce lundi, le champion du monde a fait le tour des médias pour expliquer sa décision, un après avoir espéré un départ en Espagne. « Tout le monde sait que l’année dernière je voulais partir. C’était la meilleure décision à ce moment-là. Maintenant les années se suivent et ne ressemblent pas. Le contexte était différent. Un contexte privé, sportif. Et j’étais libre. Je suis aussi Français. Quitter mon pays par la petite porte non, mais il y a ce côté sentimental. Le projet a aussi changé » a confié Mbappé en conférence de presse. Une prolongation, qui va au-delà du PSG comme le montre le forcing d'Emmanuel Macron dans ce dossier. Mais en Espagne, ce choix a donné lieu à des échanges tendus sur les plateaux télévisés. Certains journalistes parlent de « trahison » de la part de Mbappé, qui s'était rendu à Madrid quelques jours avant de donner son accord à Nasser Al-Khelaïfi.

« Ce n'était pas une erreur »

Le 9 mai dernier, Kylian Mbappé avait profité de son temps libre pour se rendre dans la capitale espagnole. Un voyage, qui avait fait parler de l'autre côté des Pyrénées. Le joueur avait été aperçu dans un restaurant de Madrid aux côtés de Sergio Ramos, mais aussi d'Achraf Hakimi. Ce mardi, le joueur français a été interrogé sur son court passage en Espagne. Mbappé l'assure, il s'est rendu en à Madrid seulement pour passer du bon temps avec Hakimi, son grand ami. « Ce n'était pas une erreur. J'étais à Madrid parce qu'Achraf m'a dit de venir à Madrid avec lui. Je le referais probablement. Je ne suis pas allé à Madrid pour que les gens parlent. Je suis allé avec Achraf sur un vol privé, nous avons changé nos noms et tout pour que personne ne me voie et puis nous sommes allés au restaurant et quelqu'un m'a dit. Mais je n'ai pas dit : "Oui, je vais à Madrid pour que tout le monde puisse me voir." Je suis allé directement, secrètement, avec mes amis et Achraf a payé le voyage pour que mon nom ne soit même pas dessus et que personne ne me voie à l'aéroport. Je suis allé à l'hôtel, je me suis détendu, puis je suis allé au restaurant et tout le monde m'a vu. Mais c'était pour Achraf » a lâché Mbappé dans un entretien accordé à Marca. Une déclaration, qui ne devrait pas calmer la colère des supporters du Real Madrid, remontés après avoir appris la décision du Français. De quoi remettre en question son envie d'évoluer un jour au Real Madrid ? « Je pense qu'il est irrespectueux de dire que mon rêve est de jouer pour le Real Madrid après avoir signé mon contrat il y a quelques jours. Le rêve c'est bien, mais aujourd'hui je ne suis concentré que sur mon nouveau contrat, dans le présent. On ne sait jamais ce qui peut arriver... J'ai un contrat de trois ans, mais pour l'instant je dois me concentrer sur mon année au PSG » a répondu Mbappé.