Mercato - PSG : Une star d’Ancelotti fait passer un message clair à Mbappé !

Et alors que le PSG a su prendre le meilleur sur le Real Madrid en prolongeant le contrat de Kylian Mbappé, Casemiro n’a pas souhaité afficher une certaine déception ce mardi à ce sujet, en affirmant que le Real Madrid n’était pas qu’une histoire de joueurs.

Le PSG est parvenu à conserver Kylian Mbappé en lui faisant signer une prolongation de contrat au nez et à la barbe du Real Madrid. En effet, alors qu’une venue du champion du monde chez le champion d’Espagne semblait se dessiner, Mbappé a fait le choix de prolonger son contrat au PSG jusqu’en juin 2025, au grand dam du Real Madrid qui avait tout misé sur le recrutement de Kylian Mbappé en laissant même filer Erling Braut Haaland, son alternative, à Manchester City. Après Rodrygo Goes qui a affirmé que ce n’était plus le moment de parler du feuilleton Kylian Mbappé, son compatriote brésilien Casemiro a fait passer un message clair à ce sujet en affirmant que le Real Madrid, ce n’était pas qu’une question de joueurs.

« Ce club ne vit pas des joueurs »

« Kylian Mbappé ? Ce club ne vit pas des joueurs. Il va continuer à gagner, c'est son histoire. Cristiano est parti, Ramos est parti, et Madrid va continuer à gagner. Mbappé est un grand joueur et nous devons respecter sa décision. C'est sa vie, sa famille... Qu'il se débrouille très bien, sauf quand il joue contre Madrid » . a déclaré Casemiro lors d’une journée face aux médias au centre d’entraînement de Valdebebas ce mardi et dans des propos rapportés par Marca .