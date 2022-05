Mercato - Real Madrid : Eden Hazard envoie un message clair sur son avenir !

Foot - Mercato - Real Madrid

Régulièrement blessé et très peu convaincant sur le terrain avec le Real Madrid, Eden Hazard pourrait bien être vendu lors du prochain mercato estival. Mais le joueur de 31 ans, lui, souhaite essayer une nouvelle fois de s’imposer au sein du club madrilène.

Recruté pour 115M€ lors de l’été 2019 pour pallier le départ de Cristiano Ronaldo, Eden Hazard n’a jamais vraiment répondu aux attentes placées en lui. Entre ses performances peu satisfaisantes et ses blessures très régulières, le Belge a peu à peu perdu sa place dans le onze du Real Madrid. Cette saison, l’ailier de 31 ans n’a eu que très peu de temps de jeu sous Carlo Ancelotti, puisqu’il n’a disputé que 903 minutes en 23 apparitions. Eden Hazard est rapidement devenu un indésirable au sein du club champion d’Espagne, et Florentino Pérez ne serait pas contre l'idée de le vendre cet été. Mais le joueur, lui, s’oppose à un départ.

« Le coach sait que j'ai encore un contrat jusqu'en 2024. Mes trois premières saisons au Real ne se sont pas bien passées, alors je veux montrer à tout le monde ce que je peux faire. En commençant par ce samedi. J'ai toujours rêvé de jouer pour le Real. Ça l'est toujours » a confié Eden Hazard au micro de la chaîne belge VTM Nieuws . L’ailier de 31 ans semble déterminé à s’imposer au Real Madrid, malgré ses grandes difficultés depuis sa signature. À voir si Florentino Pérez lui donnera une nouvelle chance.

Eden Hazard tells @vtmnieuws on his future: “Everybody knows that I’ve a contract until 2024. My first 3 seasons have not gone well, so I want to show everybody what I can do”, via @HLNinEngeland 🇧🇪 #RealMadrid“It's always been a dream to play for Real. It still is”, he added. pic.twitter.com/PTWId8FPmV