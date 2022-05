Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'énorme demande du Real Madrid pour Tchouaméni !

Publié le 24 mai 2022 à 22h45 par Amadou Diawara

Le PSG et le Real Madrid seraient à la lutte pour le recrutement d'Aurélien Tchouaméni. Alors que l'international français aurait choisi de rejoindre le club merengue, Carlo Ancelotti tenterait de convaincre l'AS Monaco de baisser son prix de vente.

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024, Aurélien Tchouaméni serait dans le viseur du PSG. En effet, Luis Campos - qui est attendu pour prendre la place de Leonardo en tant que directeur sportif - aimerait s'attaquer au milieu de terrain de l'AS Monaco pour renforcer l'effectif de Mauricio Pochettino. Toutefois, le Portugais serait sur le point d'être battu par le Real Madrid sur ce dossier. En effet, d'après RMC Sport , Aurélien Tchouaméni aurait choisi de signer à la Maison-Blanche . Conscient de la situation, Carlo Ancelotti tenterait d'obtenir une remise de la part de l'AS Monaco.

Le Real Madrid négocie avec l'AS Monaco pour baisser le prix de Tchouaméni

Selon les informations de Matteo Moretto, divulguées sur son compte Twitter , le Real Madrid serait passé la vitesse supérieure ces dernières heures pour boucler le transfert d'Aurélien Tchouaméni le plus vite possible. Et pour obtenir gain de cause, le club merengue aurait demandé une réduction à la direction de l'AS Monaco. Alors que les Monégasques réclameraient environ 80M€ pour la vente d'Aurélien Tchouaméni, les hautes sphères du Real Madrid tenteraient de baisser légèrement ce prix. Par ailleurs, Liverpool ferait toujours le pressing pour essayer de battre le PSG et le club emmené par Carlo Ancelotti sur ce dossier.