Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une date est fixée pour l'arrivée de Luis Campos !

Publié le 24 mai 2022 à 19h45 par Dan Marciano

Le PSG aurait bien finalisé l'arrivée de Luis Campos. Le Portugais pourrait signer son contrat avec le club parisien ce jeudi.

Ancien directeur sportif de l'AS Monaco et du LOSC, Luis Campos devrait faire son retour en France, même s'il a maintenu le flou sur son avenir. « Ce n’est pas le moment. Vous saurez sans doute prochainement. C'est un moment de réflexion pour moi, de discussions, qui fait partie de notre vie et nous allons attendre les prochains jours et comprendre effectivement ce que je ferai durant la saison prochaine. Un retour en France ? Pourquoi pas en Espagne aussi, parce que nous avons le Celta de Vigo tout près d'ici...» a confié le Portugais ce mardi. Selon Record , Campos s'est rendu à Paris ce lundi pour finaliser son arrivée au PSG.

Campos au PSG, l'annonce ce jeudi ?

Ce mardi, le Parisien confirme l'arrivée prochaine de Luis Campos au poste de directeur sportif. Le Portugais aurait bien trouvé un accord avec le PSG et pourrait signer son contrat ce jeudi. Campos devrait prendre la succession de Leonardo et être chargé du secteur sportif au sein du club parisien. « Avec lui, c’est la fin du Club Med au PSG » annonce un membre du PSG. Certaines sources annoncent même que le Portugais s'est déjà mis au travail. Affaire à suivre...