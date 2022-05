Mercato - PSG : Zidane pourrait tout relancer avec Pogba !

Foot - Mercato - PSG

Alors que les plans du PSG pour le mercato sont relancés avec les changements décidés en interne, la Juventus veut en profiter pour boucler l’arrivée de Paul Pogba. Cependant, la Vieille Dame craint encore l’écurie parisienne, surtout en cas de venue de Zinedine Zidane.

Sous contrat avec Manchester United jusqu’au 30 juin, Paul Pogba a l’embarras du choix pour la suite de sa carrière. L’international français est annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain depuis plusieurs mois, mais les nombreux changements qui s’annoncent au sein du club de la capitale pourraient influencer ce dossier. Luis Campos, s’apprêtant à prendre la relève de Leonardo, envisage de miser davantage sur des joueurs qui amélioreront réellement l’effectif plutôt que des gros noms, de quoi relancer les chances de la Juventus, en pole selon la presse italienne. Mais l’écurie turinoise reste sur ses gardes.

D’après Tuttosport , la Juventus ne veut pas traîner avec Paul Pogba. Les dirigeants veulent rapidement organiser une nouvelle réunion avec Rafaela Pimenta, représentante du joueur suite au décès de Mino Raiola, afin de parvenir à un accord définitif. La Juve craint encore le PSG dans ce dossier et redoute une nomination de Zinedine Zidane, qui pourrait faire de Pogba sa priorité après avoir tenté sa chance avec l’international français à plusieurs reprises lorsqu’il officiait au Real Madrid.

Au cours des derniers jours, Pavel Nedved a appelé Paul Pogba et l’a rencontré en personne pour lui faire comprendre à quel point la Juventus a envie de repartir de lui et à quel point il est au centre du projet. (@tuttosport via @BianconeriZone) pic.twitter.com/5NuqwZszw0