Mercato - Real Madrid : Tout est terminé pour Eden Hazard…

Publié le 17 mai 2022 à 6h00 par Thomas Bourseau

Certes, le président Florentino Pérez serait emballé par l’idée de se séparer d’Eden Hazard indéfiniment ou par le biais d’un prêt cet été. Néanmoins, une telle opération serait très délicate…

Arrivé à l’été 2019, moment où il faisait part du fait de vivre un rêve éveillé, l’idylle entre Eden Hazard et le Real Madrid n’a jamais été magnifique. La faute à d’innombrables pépins physiques subis par Hazard et les choix de Carlo Ancelotti cette saison, le technicien italien privilégiant d’autres profils à celui de l’ailier belge. Bien que son contrat court jusqu’en juin 2024, Foot Mercato a affirmé ces derniers temps que le président Florentino Pérez et le comité de direction du Real Madrid souhaitaient tourner la page Hazard en n’excluant pas un prêt d’Hazard.

Hazard, intransférable cet été ?