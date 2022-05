Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le PSG a touché le jackpot avec Lionel Messi !

Publié le 17 mai 2022 à 5h30 par Thibault Morlain

D’un point de vue sportif, l’arrivée de Lionel Messi au PSG n’a pas forcément été une réussite. En revanche, pour ce qui est de l’aspect marketing, cela est une autre histoire.

L’été dernier, le PSG n’a pas hésité à sauter sur l’occasion pour récupérer Lionel Messi. Ne pouvant pas prolonger au FC Barcelone, l’Argentin s’est retrouvé libre et s’est donc engagé avec le club de la capitale. Un énorme coup pour le PSG. Toutefois, alors que la Pulga était très attendue à Paris, ses prestations n’ont clairement pas été à la hauteur, ce qui a d’ailleurs valu à Lionel Messi de nombreuses critiques.

« Le club va certainement battre son record historique de revenus sponsoring »