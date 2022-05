Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Terrible nouvelle pour le Qatar dans le feuilleton Mbappé !

Publié le 16 mai 2022 à 15h10 par Pierrick Levallet

En fin de contrat cet été, Kylian Mbappé n’a toujours pas annoncé publiquement où il évoluera la saison prochaine. Mais ces derniers jours, la tendance pencherait très sérieusement vers un transfert du côté du Real Madrid plutôt que vers une prolongation au PSG.

Lors du prochain mercato estival, Kylian Mbappé devrait être amené à faire beaucoup parler de lui. En fin de contrat en juin prochain, l’international tricolore n’a toujours pas annoncé publiquement s’il allait prolonger avec le PSG ou s’il allait changer d’équipe pour rejoindre le prestigieux Real Madrid. Néanmoins, le feuilleton toucherait à sa fin comme il l’a expliqué lors de la cérémonie des trophées UNFP : « On saura quand pour mon avenir ? Très rapidement. C’est presque fait. Mon choix est-il fait ? Quasiment. » Il y a quelques mois, le10sport.com vous révélait en exclusivité que Kylian Mbappé se rapprochait de plus en plus du Real Madrid et qu’un accord moral avait même été trouvé. Et ce transfert serait en train de prendre forme petit à petit.

Les discussions avancent dans le bon sens entre Mbappé et le Real Madrid

Selon les informations de Fabrizio Romano, le Real Madrid serait plus qu’optimiste quant à la potentielle arrivée de Kylian Mbappé cet été. Les discussions des derniers jours concernant les droits à l’image de l’attaquant de 23 ans se seraient déroulées de manière très positive à en croire le journaliste spécialiste du mercato. Kylian Mbappé serait donc bel et bien en train de se rapprocher d’un transfert du côté du Real Madrid. Reste à voir si le PSG arrivera à inverser la tendance pour le conserver cet été.