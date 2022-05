Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les terribles signaux envoyés par Mbappé sur son avenir !

Publié le 16 mai 2022 à 13h30 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé serait on ne peut plus proche du Real Madrid. Selon la presse espagnole, le numéro 7 parisien aurait envoyé plusieurs signaux qui présageraient un transfert libre et gratuit à la Maison-Blanche cet été.

Eblouissant à l'AS Monaco, Kylian Mbappé a tapé dans l'oeil du PSG et du Real Madrid, qui se sont battus d'arrache-pied pour le recruter. Et finalement, le club de la capitale a remporté son premier bras de fer avec l'écurie merengue pour l'attaquant français à l'été 2017. Engagé pour une durée de cinq ans avec le PSG, soit jusqu'au 30 juin 2022, Kylian Mbappé aurait pu être transféré au Real Madrid lors du dernier mercato estival, et ce, pour éviter un départ libre et gratuit un an plus tard. Toutefois, Nasser Al-Khelaïfi a préféré retenir son numéro 7, risquant ainsi un départ pour 0€ cet été. Et ce scénario serait sur le point de se produire selon la presse espagnole.

«J'ai le sentiment que Mbappé est beaucoup plus proche de Madrid que de Paris»

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le Real Madrid pourrait finalement remporter sa troisième bataille avec le PSG (après les duels en 2017 et 2021). Selon nos informations, le club merengue a un accord de principe avec Kylian Mbappé depuis le mois de janvier pour un transfert libre et gratuit cet été. Et même si le PSG a rattrapé son retard sur le Real Madrid - comme révélé par Le 10 Sport - Kylian Mbappé devrait évoluer au Santiago Bernabeu la saison prochaine.

«Nous nous voyons à Madrid»

Selon les informations d' El Chiringuito , le Real Madrid tiendrait toujours la corde pour Kylian Mbappé. « J'ai le sentiment que Mbappé est beaucoup plus proche de Madrid que de Paris » , a lâché un envoyé spécial de l'émission, qui a interrogé le joueur en zone mixte ce dimanche soir en marge de la cérémonie des trophées UNFP. Et le fait que Kylian Mbappé lui ait répondu dans un espagnol parfait serait également un signe présageant son départ vers le Real Madrid. Par ailleurs, l'expression du visage du numéro 7 du PSG lorsqu'il lui a demandé s'il allait faire ses valises cet été confirmerait cette tendance (voir photo ci-dessous). D'après El Chiringuito , cela enverrait le message suivant : « nous nous voyons à Madrid » .



Du côté du PSG, on redouterait un départ de Kylian Mbappé au Real Madrid. D'autant que d'après El Chiringuito , la présence de Kylian Mbappé lors du shooting photo avec le nouveau maillot rouge et bleu ne serait pas du tout un indice quant à son avenir. Toujours selon le média ibérique, les derniers propos de Kylian Mbappé seraient également significatifs quant à un départ prochain vers le Real Madrid. En effet, le numéro 7 du PSG avait confié que détrôner Edinson Cavani, le meilleur buteur de l'histoire du PSG (200 réalisations), pouvait être un objectif pour lui. Toutefois, ce dimanche soir, Kylian Mbappé a laissé clairement entendre qu'être présent dans le top 3 (avec ses 168 buts) pouvait lui convenir : « Une chance de dépasser Cavani comme meilleur buteur ? Il faut respecter ce qu’il a fait. 200 buts au PSG c’est incroyable. Faire partie de ce cercle est un honneur, donc il faut déjà savourer ce qu’on a et ce qu’on a fait. Je suis déjà très content d’être dans ce top 3 ».