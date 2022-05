Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid affiche une énorme certitude pour Mbappé !

Publié le 16 mai 2022 à 11h45 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé aurait un accord verbal avec le Real Madrid. Ainsi, le club merengue serait on ne peut plus confiant, et ne douterait pas de son arrivée au Santiago Bernabeu cet été.

Arrivé au PSG à l'été 2017, Kylian Mbappé pourrait ne plus y faire long feu. Sous contrat jusqu'au 30 juin avec le club parisien, l'attaquant de 23 ans se rapproche dangereusement du Real Madrid. Comme le10sport.com vous l'a révélé il y a plusieurs mois, Kylian Mbappé a un accord de principe pour signer librement et gratuitement à la Maison-Blanche cet été. Et à en croire les dernières indiscrétions de Gianluca Di Marzio, le numéro 7 du PSG aurait désormais un accord verbal avec le Real Madrid pour un contrat de cinq saisons à hauteur de 25M€ nets annuels, avec en plus une prime à la signature d'environ 100M€ bruts. Dans ces conditions, le club emmené par Carlo Ancelotti serait on ne peut plus serein.

Le Real Madrid est totalement confiant pour Kylian Mbappé