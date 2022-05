Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Luis Campos fait perdurer le suspense !

Publié le 25 mai 2022 à 6h45 par Thomas Bourseau

Bien qu’il semble être à présent destiné à prendre la succession de Leonardo à la tête de la direction sportive du PSG, Luis Campos n’a pas voulu mettre un terme au suspense comme en attestent ses propos énoncés mardi.

Passé par l’AS Monaco et le LOSC où il a fait des merveilles en terme de recrutement, Luis Campos est pressenti pour prendre le relais de Leonardo qui aurait été remercié samedi soir après le dixième titre de champion de France du PSG. D’après divers médias dont Record , Luis Campos serait tout proche de devenir le nouveau directeur sportif du PSG. Après avoir trouvé un accord avec le président Nasser Al-Khelaïfi selon le média portugais, Campos pourrait se mettre au travail dès la semaine prochaine. Cependant, Luis Campos a refusé de vendre la mèche dès à présent.

« Vous saurez sans doute prochainement »

« Ce n’est pas le moment. Vous saurez sans doute prochainement. C'est un moment de réflexion pour moi, de discussions, qui fait partie de notre vie et nous allons attendre les prochains jours et comprendre effectivement ce que je ferai durant la saison prochaine. Un retour en France ? Pourquoi pas en Espagne aussi, parce que nous avons le Celta de Vigo tout près d’ici…». a avoué Luis Campos lors d’un congrès à Maia ce mardi matin et dans des propos relayés par Record .