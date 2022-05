Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La révolution Luis Campos va débuter au PSG !

Publié le 25 mai 2022 à 4h45 par Thibault Morlain

Cela devrait être officialiser d’ici peu, Luis Campos va devenir le nouveau directeur sportif du PSG. Et sous la houlette du Portugais, de nombreuses choses devraient changer au sein du club de la capitale.

Alors que Leonardo aurait donc été démis de ses fonctions de directeur sportif du PSG suite à la rencontre face à Metz, le club de la capitale s’est lancé à la recherche d’un remplaçant au Brésilien. Dernièrement, plusieurs noms ont été évoqués, mais finalement, l’heureux élu serait Luis Campos. Rien n’est encore officiel concernant l’arrivée du Portugais au PSG, mais cela serait comme si. En effet, Campos serait déjà au travail pour le recrutement parisien.

« C’est la fin du Club Med »

Luis Campos va donc reprendre les commandes du PSG. Et cela va engendrer de nombreux changements et pas des moindres. En effet, pour Le Parisien , une source au sein du club de la capitale a lâché à propos de cette arrivée de Campos : « Avec lui, c’est la fin du Club Med au PSG ». Comme précisé par le quotidien régional, le remplaçant annoncé de Leonardo voudrait remettre le football au centre du projet QSI et mettre un terme à tout ce côté bling-bling.