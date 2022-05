Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi l'assure, la révolution approche à Paris !

Publié le 25 mai 2022 à 2h30 par Arthur Montagne

Après l'officialisation de la prolongation de Kylian Mbappé jusqu'en juin 2025, le PSG s'apprête à annoncer d'autres grands changements comme l'assure Nasser Al-Khelaïfi.

La nouvelle ère au PSG va prochainement s'ouvrir. En effet, alors que Kylian Mbappé a finalement décidé de prolonger son contrat jusqu'en 2025, d'autres bouleversements sont attendus comme l'a assuré Nasser Al-Khelaïfi à Canal+ : « Je pense que je vais annoncer tous les changements la semaine prochaine, tout le projet, tous les changements. On ne parlera pas de ça aujourd'hui (lundi, NDLR). Pour l'instant on a Mauricio Pochettino, on le respecte. Vous le saurez la semaine prochaine ». Le président du PSG en a d'ailleurs rajouté une couche.

Al-Khelaïfi prépare une grosse annonce

« Dans combien de temps pouvons-nous nous attendre à de grands changements au club en termes de projet sportif ? Nous allons l'annoncer très bientôt. Il y a effectivement des changements. Mais les changements se feront pour le bien du club. Et d'ailleurs, tout ce qui s'est passé dans le passé et tout ce qui se passera dans le futur, je suis le président, je suis celui qui en est responsable, je prends toutes les responsabilités, donc je ne blâme personne qui quitte le club ou qui arrive. Je prends toute la responsabilité et j'aime le club et le projet que nous faisons. Je fais des erreurs oui, mais je pense que nous allons nous battre jusqu'à ce que nous ayons atteint nos objectifs », a avoué Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, à CBS Sports .