Mercato : Départs, arrivées... L’énorme mise au point du RC Lens pour cet été !

Publié le 25 mai 2022 à 4h30 par Thibault Morlain

Pour la deuxième année consécutive, le RC Lens a terminé 7ème de Ligue 1. Alors que l’été pourrait être mouvementé chez les Sang et Or, le point a été fait par la direction lensoise sur certains gros dossiers.

Sous la houlette de Franck Haise, le RC Lens a une nouvelle fois fait bonne impression tout au long de la saison. Jusqu’au dernier moment, les Sang et Or ont même rêvé d’une qualification européenne pour la saison prochaine. Cela ne sera finalement pas le cas puisque les Lensois ont une nouvelle terminé à la 7ème place de Ligue 1. Il va désormais falloir travailler cet été pour tenter de faire mieux. Et à l’occasion de l’émission Lens Foot , Arnaud Pouille, directeur général, et Florent Ghisolfi, coordinateur sportif, ont fait le point.

« En fonction des départs, on actionnera des arrivées »

Outre les gros dossiers Seko Fofana ou encore Jonathan Clauss, le RC Lens va devoir répondre à d’autres questions durant l’intersaison. Quid notamment de Gaël Kakuta ? Pour le meneur de jeu lensois, cette saison a été plus compliquée. Au point alors d’envisager un départ ? « Oui, il a moins joué, oui sa saison est un peu moins aboutie, mais il reste important dans le projet. On ne peut pas penser que comme David Pereira explose on peut se passer de Gaël Kakuta. Il est lucide et déçu de sa saison d’un point de vue personnel et il va revenir avec beaucoup d’envie », a confié Florent Ghisolfi. Pour ce qui est des renforts, le RC Lens va pouvoir compter sur le retour de Simon Banza, qui a réalisé une bonne saison en prêt à Famalicao. « L’option n’a pas été levée par Famalicao. Ça aurait dû tomber la semaine dernière et ils n’ont pas pu lever l’option. Simon (Banza) est donc de retour », a lâché Arnaud Pouille. Des recrues sont également prévues à l’instar de Lukasz Poreba et Jimmy Cabot. Ghisolfi a ainsi expliqué : « On va y aller par étapes. Aujourd’hui, tout le monde est sous contrat. Yannick Cahuzac est déjà remplacé par Lukasz Poreba, son arrivée est un secret de polichinelle. Pour Jimmy Cabot, son arrivée est fort probable. En fonction des départs, on actionnera des arrivées. Le mercato, c’est aussi une histoire de timing. L’an dernier, on n’avait jamais mis Loïc Badé dans la liste des ventes potentielles. Avancer sur un attaquant, c’est peut-être se bloquer sur le dossier Kalimuendo. On souhaite avant tout avoir de la stabilité, même s’il y aura sans doute des départs ». Et tout cela se fera bien évidemment en accord avec Franck Haise qui a prolongé avec le RC Lens jusqu'en 2025.