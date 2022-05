Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'étonnante sortie de Mbappé sur son futur club...

Publié le 25 mai 2022 à 3h30 par Arthur Montagne

Interrogé sur la possibilité d'évoluer un joueur en Serie A, Kylian Mbappé ne ferme pas la porte à un transfert en Italie, mais seulement pour signer à l'AC Milan.

C'est désormais officiel, Kylian Mbappé a finalement décidé de prolonger son contrat au PSG jusqu'en juin 2025. L'attaquant français a ainsi repoussé les avances du Real Madrid, mais également de Liverpool. Par conséquent, pour le moment son avenir s'inscrit au PSG, mais qu'en sera-t-il plus tard ? Tout semble envisageable, même un transfert en Serie A, mais pas dans n'importe quel club. Ce sera l'AC Milan ou rien.

«Si je joue en Italie, ce sera uniquement à l'AC Milan»

« Mon lien avec l'AC Milan est spécial. Quand j'étais enfant, j'avais une baby-sitter italienne et je passais beaucoup de temps avec sa famille, tous des fans du Milan. Grâce à eux, j'étais aussi un fan des Rossoneri et je regardais beaucoup de matchs de Milan. J'ai toujours dit : si je joue en Italie, ce sera uniquement à l'AC Milan. D'un autre côté, si j'avais dit le contraire, ils m'auraient tué... Blague à part, je ne peux que vous féliciter pour le Scudetto remporté par le Milan, avec tant d'amis français et Ibrahimovic, une légende que je respecte beaucoup », a confié Kylian Mbappé à l’occasion d’un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport .