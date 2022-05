Mercato - PSG : L’annonce retentissante d’Al-Khelaïfi sur la prolongation de Mbappé !

Foot - Mercato - PSG

Kylian Mbappé a pris l’énorme décision de poursuivre son aventure au PSG bien que le Real Madrid lui avait déroulé le tapis pour qu’il débarque libre de tout contrat cet été. Président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi n’a pas mâché ses mots quant à l’investissement du Paris Saint-Germain sur ce dossier qui est selon lui le plus gros coup d’un club depuis l’arrivée des propriétaires qataris en 2011.

Malgré un pressing constant du Real Madrid, qui avait d’ailleurs conclu un accord avec Kylian Mbappé et son entourage sur les termes de son contrat comme sa mère Fayza Lamari le confiait vendredi dernier, le champion du monde tricolore a éventuellement fait le choix de prolonger son contrat au PSG jusqu’en juin 2025. Onze ans après l’arrivée de Nasser Al-Khelaïfi à la présidence du PSG et du rachat du club parisien par QSI, le patron du PSG a affirmé que la prolongation de contrat de Kylian Mbappé était le plus gros coup d’un club de Ligue 1 depuis l’arrivée des propriétaires qataris au Paris Saint-Germain.

« Le renouvellement du contrat de Mbappé est-il la plus grande déclaration faite par un club de Ligue 1 depuis que QSI est au PSG ? Je pense que oui, surtout en ce moment. Nous avons acheté des joueurs extraordinaires. Nous avons investi dans différentes choses. Mais je pense que c'est le meilleur investissement que nous ayons fait. Sans aucun doute. ». a déclaré Nasser Al-Khelaïfi à l’occasion d’une entrevue accordée à CBS Sports ces dernières heures. Le message est passé.

.@Jon_LeGossip: "What do you make of La Liga's reaction to the news Kylian [Mbappé] has chosen PSG over Real Madrid'"Nasser Al-Khelaifi: "I don't care about other leagues... I care about Ligue 1 and UEFA."