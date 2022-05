Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a une belle opportunité pour le transfert de Saliba !

Publié le 24 mai 2022 à 20h10 par Thomas Bourseau

Alors qu’il n’a toujours pas disputé la moindre minute avec l’équipe première d’Arsenal, mais est tout de même parvenu à briller en prêt ailleurs et particulièrement à l’OM, William Saliba n’aurait toujours pas eu vent des plans des Gunners le concernant la saison prochaine. Une aubaine pour l’OM ?

Samedi dernier, bien qu’il n’ait pas été sur la pelouse du Vélodrome lors de la large victoire de l’OM face à Strasbourg (4-0) en raison d’une suspension, William Saliba a joué un rôle majeur dans la qualification de l’Olympique de Marseille pour la prochaine édition de la Ligue des champions. Simplement prêté pour l’intégralité de la saison sans option d’achat par Arsenal, Saliba a explosé et grâce à ses performances sous la tunique olympienne, s’est ouvert les portes de l’Équipe de France A lors du dernier rassemblement en mars dernier. Responsable de la communication de l’OM, Jacques Cardoze a clairement fait savoir à BFM Marseille Provence que la volonté première de l’OM était de conserver William Saliba la saison prochaine. « La volonté de William ne fait aucun doute. Il l’a dit à Pablo évidemment, il me l’a encore dit samedi soir sur la pelouse. Il est sincère. Maintenant, il y a une réalité contractuelle. Il appartient à Arsenal. Maintenant, si sa volonté est de rester avec nous, on verra. Tout le monde souhaite qu’il soit là la saison prochaine ».

Saliba n’aurait pas de nouvelles d’Arsenal !

Cependant, il se pourrait que le feuilleton William Saliba continue de faire couler pas mal d’encre et surtout de s’éterniser. Alors que le défenseur central et son entourage attendraient de connaître les intentions d’Arsenal et du staff technique de Mikel Arteta concernant la situation sportive qui serait la sienne al sinon prochaine, The Athletic a confié ce mardi qu’aucun choix ni plan n’aurait été communiqué par Arsenal à William Saliba ou à ses représentants pour ce qui est de la saison prochaine. Le suspense reste complet.