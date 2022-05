Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo, Pochettino... Mbappé interpelle Al-Khelaïfi pour sa révolution !

Publié le 24 mai 2022 à 19h15 par Amadou Diawara

Après avoir prolongé Kylian Mbappé, Nasser Al-Khelaïfi lance une énorme révolution au PSG, avec Leonardo et Mauricio Pochettino qui seraient sur le départ. Interrogé sur le sujet, le numéro 7 parisien a fait passer un message clair.

Alors que Kylian Mbappé vient de parapher un nouveau bail de trois saisons avec le PSG, Nasser Al-Khelaïfi prépare sa révolution. En effet, le président parisien aurait annoncé à Leonardo qu'il n'allait pas continuer à exercer ses fonctions de directeur sportif dans son club. Pour le remplacer, Nasser Al-Khelaïfi a opté pour Luis Campos. Et avec ce dernier, le patron du PSG devrait remercier Mauricio Pochettino pour placer un nouvel entraineur sur son banc. Mais qu'en pense Kylian Mbappé, qui vient de rempiler avec Paris ? Lors d'un entretien accordé à R othen s'enflamme , le numéro 7 du PSG a donné son avis sur la révolution de Nasser Al-Khelaïfi.

«Il ne s'agit pas seulement de changer les joueurs, le coach ou le directeur sportif»

« Ce n'est pas mon rôle de changer ce qui doit l'être. Je pense que c'est la responsabilité de pas mal de joueurs, des joueurs importants, des cadres. Je pense qu'il faut créer une âme dans cette équipe. Si pour moi le changement de projet sportif, ça doit être la tête des gens qui changent ? Non, je pense que c'est vraiment une restructuration globale du club, parce que quand ton club est structuré, il t'emmène un élan qui fait que tu es plus fort pour résister à des attaques extérieures, que tu es plus fort pour aborder des événements importants. Aujourd'hui, on voit bien qu'on a ce problème, parce qu'on a pas mal de gens, que ce soit les joueurs ou les personnes extérieures, qui ont eu des traumatismes passés, par rapport à la Ligue des Champions ou à des pertes de titres. Je pense qu'il y a aussi ce côté émotionnel à gérer. C'est tout un ensemble de choses. Il ne s'agit pas seulement de changer les joueurs, le coach ou le directeur sportif. Ça, je pense que le club l'a déjà fait. Parfois, ça a marché, parfois un peu moins. Je pense qu'il faut changer un peu tout ce truc pour faire de Paris une place centrale. L'âme de ton vestiaire, de ton équipe, elle va faire en sorte que, lorsque le bateau tangue, on est tous ensemble. C'est ce qui est le plus important, et c'est ça qui a peut-être fait défaut par le passé. Je m'inclus dedans, mais c'est ça qu'il faut changer », a expliqué Kylian Mbappé sur les ondes de RMC Sport .