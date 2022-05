Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Real Madrid... Kylian Mbappé explique sa décision !

Publié le 24 mai 2022 à 18h15 par Amadou Diawara mis à jour le 24 mai 2022 à 18h20

Partagé entre le PSG et le Real Madrid, Kylian Mbappé a finalement opté pour une prolongation à Paris. Interrogé ce samedi soir, le numéro 7 parisien a justifié une nouvelle fois son choix.

Le PSG ou le Real Madrid ? Le Real Madrid ou le PSG ? Kylian Mbappé était tiraillé et finalement, il a choisi la continuité du côté de Paris. En effet, le numéro 7 du PSG a annoncé ce samedi soir qu'il prolongeait de trois ans son séjour au Parc des Princes. Après être passé par plusieurs médias pour expliquer sa prolongation, Kylian Mbappé en a remis une couche ce mardi au micro de Rothen s'enflamme (RMC Sport).

«Je serais parti comme un grand joueur, mais pas comme un joueur phare»

« Si j'avais l'impression de ne pas avoir fini ce que j'avais commencé ? Bien sur. Je pense que mon histoire au PSG n'était pas finie non plus. Je pense que je serais parti comme un grand joueur, mais pas comme un joueur phare, comme un joueur emblématique. Et comme j'ai toujours dit que je voulais faire l'histoire, à partir de ce moment-là, il faut faire en sorte de faire l'histoire, pas seulement le dire. Et avec ce nouveau contrat, je me donne l'opportunité de marquer définitivement l'histoire du PSG » , a confié Kylian Mbappé.