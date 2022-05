Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le départ d'Ousmane Dembélé acté par Barcelone ?

Publié le 23 mai 2022 à 15h10 par Pierrick Levallet

Cet été, le PSG devrait chercher un remplaçant à Angel Di Maria, qui va quitter la capitale. Dans cette optique, le club parisien ciblerait Ousmane Dembélé, également en fin de contrat cet été avec le FC Barcelone. D’ailleurs, la formation blaugrana aurait perdu tout espoir de trouver un accord un jour avec le joueur de 24 ans.

Après sept ans de bons et loyaux services au PSG, Angel Di Maria va quitter la capitale cet été. Le contrat de l’Argentin expire en juin prochain et il ne sera pas prolongé. De son côté, la club parisien se serait déjà mis à la recherche d’un successeur pour l’ailier de 24 ans et aurait déjà identifié une première cible en la personne d’Ousmane Dembélé. Les négociations traineraient en longueur entre l’international tricolore et le FC Barcelone concernant une prolongation alors que la fin du contrat du joueur approche. D’ailleurs, le club catalan aurait perdu tout espoir de parvenir à un accord avec le champion du monde 2018.

Le Barça a tiré un trait sur la prolongation de Dembélé

Selon les informations de SPORT , Ousmane Dembélé devrait quitter le FC Barcelone cet été lorsque son contrat expirera sauf énorme retournement de situation. Ce serait le sentiment perçu en interne par les dirigeants du club. Malgré la reprise des négociations entre les deux parties pour une prolongation, les positions ne se seraient pas vraiment rapprochées, les exigences d’Ousmane Dembélé étant encore bien trop hautes. Une dernière réunion serait à prévoir cette semaine, mais le FC Barcelone aurait déjà tirer un trait sur l’international tricolore. Une information que le journaliste José Alvarez est venu confirmer au micro d’ El Chiringuito , affirmant qu’Ousmane Dembélé aurait un pied et demi hors du FC Barcelone. Une excellente nouvelle pour le PSG, qui ciblerait l’ailier de 24 ans pour pallier le départ d’Angel Di Maria cet été.