Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un nouveau terrain de chasse pour Pablo Longoria ?

Publié le 1 juin 2022 à 6h00 par Thibault Morlain

Cet été encore, Pablo Longoria devrait être très actif sur le marché des transferts pour renforcer l’effectif de Jorge Sampaoli à l’OM. Le président olympien regarderait déjà un peu partout pour trouver les perles rares. Et ces recherches pourraient notamment amener Longoria du côté du Brésil. Après avoir été chercher Gerson à Flamengo l’été dernier, l’OM pourrait à nouveau piocher au sein du championnat brésilien.

Qualifié directement our la prochaine Ligue des Champions, l’OM va devoir se renforcer en conséquence. Pablo Longoria l’a dernièrement expliqué, il y aura une certaine exigence pour ce qui est de recrutement estival. Des recrues sont donc attendues sur la Canebière, mais il faut maintenant les trouver. Et le bonheur de l’OM pourrait aujourd’hui se trouver du côté du Brésil. L’été dernier, les Phocéens étaient partis chercher Gerson à Flamengo. Si cela avait mal débuté pour le milieu de terrain auriverde, l’opération a finalement porté ses fruits. Et cela pourrait ne pas être terminé. « Longoria aime le football brésilien et il regarde du côté du championnat brésilien », expliquait dernièrement Marcao, père de Gerson. De plus, ayant entraîné au Brésil, Jorge Sampaoli sera forcément un atout supplémentaire pour dénicher certaines pépites de l'autre côté de l'Atlantique.

Mercato - OM : Longoria se voit offrir deux joueurs brésiliens ! https://t.co/vOc7USQJC6 pic.twitter.com/Q2JZeatjXW — le10sport (@le10sport) May 31, 2022

Un recrutement made in Brésil ?