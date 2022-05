Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria réactive une vieille piste à 0€ !

Publié le 31 mai 2022 à 15h15 par La rédaction

Dans le viseur de l'Olympique de Marseille au précédent mercato estival, le défenseur central Riechedly Bazoer, en fin de contrat au Vitesse Arnhem, intéresse à nouveau le club olympien qui, malgré la concurrence, pourrait dégainer une offre de contrat à l'international néerlandais de 25 ans.

Une fois encore, le marché des transferts sera très agité du côté de l'Olympique de Marseille. Qualifiés pour la phase de poules de la prochaine Ligue des Champions, les olympiens comptent bien se renforcer, notamment en défense centrale. Malgré l'arrivée de Samuel Gigot en provenance du Spartak Moscou, Alvaro Gonzalez, Duje Caleta-Car et William Saliba devraient quitter la Provence à l'intersaison. L'OM s'est donc renseigné sur un défenseur en fin de contrat, qui pourrait bien poser ses valises à Marseille cet été.

L'OM (et d'autres clubs) sur Bazoer