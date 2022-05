Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Frenkie de Jong lâche ses vérités sur les rumeurs de transfert !

Publié le 31 mai 2022 à 13h30 par Thomas Bourseau

Alors qu’il est contractuellement lié au FC Barcelone jusqu’en juin 2026, Joan Laporta pourrait se retrouver dans l’obligation d’accepter une belle offre de transfert du PSG, de Manchester United ou de n’importe quel autre club pour Frenkie de Jong. Néanmoins, un transfert ne serait clairement pas d’actualité selon le principal intéressé.

En raison de la situation financière dans laquelle le FC Barcelone se trouve, le président Joan Laporta ayant fait part d’une dette s’élevant à 1,3Md€ en août dernier, le comité de direction du Barça pourrait bien se retrouver contraint de se séparer de Frenkie de Jong dans le cadre du mercato estival. En effet, alors que l’international néerlandais dispose d’une belle cote sur le marché des transferts et d’un contrat courant jusqu’en juin 2026, le FC Barcelone pourrait faire une affaire particulièrement lucrative en vendant De Jong. Cependant, le président Joan Laporta a fermé la porte à une telle éventualité à l’occasion d’un entretien accordé à l ’Esportiu . « Je parle des joueurs de l'équipe première du Barça et il y en a beaucoup qui sont de grande qualité, dont Frenkie De Jong. Il connaît notre système et, oui, c'est un joueur convoité sur le marché et nous avons reçu des propositions, mais nous pensons qu'il devrait continuer au Barça ». En parallèle, le PSG aurait ouvert le dossier Frenkie de Jong depuis un bon moment d’après El Chiringuito , à savoir depuis le dernier mercato hivernal, au cours d’une discussion avec les dirigeants du FC Barcelone.

Frenkie: "Of course I hear about the links to Manchester United, but the people in charge of the club (Barça) didn't tell me anything. So then I will assume that there is no agreement, and that nothing is going on. So then I won't worry about it too." — 𝐀𝐅𝐂 𝐀𝐉𝐀𝐗 💎 (@TheEuropeanLad) May 31, 2022

« Bien sûr, j'entends parler des rumeurs avec Manchester United »

Depuis, le Manchester City de Pep Guardiola et le Manchester United d’Erik Ten Hag auraient eux aussi coché le nom de Frenkie de Jong pour le mercato estival pour respectivement combler les vides laissés par Fernandinho et Paul Pogba. D’ailleurs, l’option Manchester United revient avec insistance dans la presse. Mais pour Frenkie de Jong, un transfert chez les Red Devils n’est pas d’actualité. « Bien sûr, j'entends parler des rumeurs avec Manchester United, mais les responsables du club (Barça) ne m'ont rien dit. Je vais donc supposer qu'il n'y a pas d'accord et qu'il ne se passe rien. Je ne m'en fais donc pas non plus » . a dans un premier temps confié De Jong à AD avant de faire un point sur d’éventuels contacts avec Erik Ten Hag, son ancien coach à l’Ajax Amsterdam et le nouvel entraîneur de Manchester United. « Si j'ai été en contact avec Ten Hag ? Je ne vous le dirai pas. Je ne vous le dirais pas non plus s'il s'agissait d'un autre manager ou d'un autre club ».

« Barcelone est le club de mes rêves »