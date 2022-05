Mercato - PSG : Le clan Wijnaldum interpelle Luis Campos !

Foot - Mercato - PSG

Très décevant pour sa première saison au PSG, Georginio Wijnaldum ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Arrivé libre en provenance de Liverpool, l'international néerlandais a peu joué, ce qui pourrait le pousser à partir à quelques mois de la Coupe du monde. Le nom du prochain entraîneur devrait être décisif dans ce dossier.

L'été dernier, le PSG s'est activé sur le marché des joueurs libres en attirant Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos, Lionel Messi et Georginio Wijnaldum. Le milieu de terrain a débarqué en provenance de Liverpool où son contrat arrivait donc à échéance et devait apporter son expérience au secteur de jeu qui a été vivement critiqué ces dernières saisons à Paris. Cependant, Georginio Wijnaldum n'a jamais réussi à retrouver le niveau qui avait fait de lui un titulaire à Liverpool. A tel point que son départ ne serait pas à exclure dès cet été.



The season ended with a fantastic celebration of the 🔟th title of 𝐂𝐡𝐚𝐦𝐩𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐞 together with the fans 🎉❤️💙



In my first season here I experienced a lot of positive moments, but it was also challenging. Now it's time to get some rest and fully recharge 🙏🏾 pic.twitter.com/ffKXVcjnSK