Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça refroidit le Qatar pour Frenkie De Jong !

Publié le 25 mai 2022 à 17h15 par La rédaction

Le président du FC Barcelone Joan Laporta a évoqué le cas de son milieu de terrain néerlandais Frenkie De Jong, annoncé sur le départ du club blaugrana. L'ancien de l'Ajax Amsterdam serait d'ailleurs dans le viseur du PSG.

Cet été, Frenkie De Jong sera assurément l’un des dossiers brûlants du mercato du FC Barcelone. Le milieu de terrain, sous contrat jusqu’en juin 2026, n’est pas assuré de rester au club la saison prochaine. Manchester United, Manchester City et le PSG sont notamment intéressés par le profil de l’international néerlandais. Alors que les rumeurs laissaient penser que De Jong serait transféré, le président du Barça Joan Laporta a tenu a éteindre l’incendie.

Laporta dément une vente de De Jong

Dans une interview pour L’Esportiu , le dirigeant blaugrana a déclaré : « Je parle des joueurs de l'équipe première du Barça et il y en a beaucoup qui sont de grande qualité, dont Frenkie De Jong. Il connaît notre système et, oui, c'est un joueur convoité sur le marché et nous avons reçu des propositions, mais nous pensons qu'il devrait continuer au Barça » . A en croire Laporta, l’ancien amstellodamois devrait bien rester en Catalogne pour le prochain exercice.