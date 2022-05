Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta sort du silence sur les dossiers chauds du Barça !

Publié le 25 mai 2022 à 13h30 par La rédaction

A l’occasion d’une interview à la presse catalane, le président du FC Barcelone Joan Laporta a évoqué sans détour les joueurs prochainement en fin de contrat au sein du club.

A l’approche de la fenêtre estivale, le FC Barcelone s’active afin de construire une équipe compétitive en vue de la saison prochaine. Avant de s’attaquer à l’arrivée de nouveaux joueurs, les blaugranas doivent d’abord s’occuper de plusieurs joueurs de l’équipe dont le contrat arrive prochainement à expiration. C’est le cas de Sergi Roberto : formé à la Masia, le milieu de terrain, qui peut aussi évoluer au poste de latéral droit, voit son contrat se terminer le 30 juin. Lors d’une interview pour L’Esportiu , le président barcelonais Joan Laporta a été questionné sur la situation contractuelle du joueur de 30 ans, afin de savoir si le fair-play financier bloquait une éventuelle prolongation : « Tout cela affecte. Nous annoncerons tout cela dès que nous pourrons. Sergi Roberto est un joueur que l'entraîneur veut, qui considère qu'il comprend parfaitement le système de jeu, car il joue à domicile depuis de nombreuses années, et l'entraîneur dit qu'avoir des joueurs comme ça l'aide. Il a toujours eu un engagement total envers le club. Nous envisageons de le renouveler, mais nous avons aussi le fair-play qui nous bloque » a avoué le dirigeant.

Statut quo pour Gavi

Joan Laporta a également eu droit à une question sur Gavi, véritable révélation de la saison au Barça, qui a explosé au milieu de terrain sous les ordres de Xavi. L’ancien homme politique a reconnu que le cas de sa pépite de 17 ans, sous contrat jusqu’en juin 2023 et courtisé par Manchester United, était assez flou : « Le représentant de Gavi a depuis longtemps une offre de renouvellement sur la table. Nous ne savons pas s’il l'a accepté. Ce que nous savons, c'est qu'il compare et qu'à un moment donné, il devra dire quelque chose. Nous avons déjà énoncé notre position et elle n'est actuellement pas acceptée par l'agent du joueur » .

Laporta évasif pour Adama Traoré

Enfin, Joan Laporta a évoqué le cas d’Adama Traoré, prêté par Wolverhampton depuis l’hiver dernier. Le FC Barcelone dispose d’une option d’achat de 30M€ pour conserver définitivement le joueur de 26 ans, et le président catalan a déjà affirmé publiquement vouloir l’activer. A une question du journaliste lui demandant si l’international espagnol sera toujours culé la saison prochaine, Laporta a répondu : « Nous sommes également heureux avec lui. Il a donné un nouveau souffle à l'équipe, il n'y a rien de mal à cela. Mais je reviens au sujet du fair-play financier. C'est une option d'achat élevée, le marché bouge, et on a la situation de Trincao [prêté à Wolverhampton] qui est très réciproque. Nous allons voir ce qui se passe. Il y a de l'intérêt pour ces joueurs, et nous devrons évaluer le facteur du fair-play financier » . Pas certain de revoir l’attaquant sous les couleurs barcelonaises l’an prochain, donc.