Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Les révélations de Laporta sur le dossier Lewandowski !

Publié le 25 mai 2022 à 9h30 par La rédaction

Le président du FC Barcelone Joan Laporta a évoqué le cas de Robert Lewandowski, qui souhaite quitter le Bayern Munich pour rejoindre le club catalan.

Cela fait maintenant plusieurs semaines que la rupture est actée entre Robert Lewandowski et le Bayern Munich. Sous contrat jusqu’en juin 2023, le buteur souhaite quitter la Bavière, où il ne s’estime pas reconnu à sa juste valeur, pour rejoindre le FC Barcelone, qui veut en faire sa star d’attaque. Alors que le Barça travaille d’arrache-pied pour réussir à faire venir l’international polonais dans ses rangs, le président blaugrana Joan Laporta s’est exprimé sur ce dossier brûlant.

Laporta évasif sur Lewandowski

Lors d’une interview pour L’Esportiu , Joan Laporta a déclaré : « Lewandowski a encore un an de contrat avec le Bayern et c'est la situation. Et voilà, je ne peux rien dire d'autre. Mais il a franchi quelques étapes, comme dire qu'il avait déjà joué son dernier match… Que tout le monde travaille. Nous devons respecter le fait qu'il a un contrat d'un an avec le Bayern. C'est un très bon joueur, qu'on aime beaucoup aussi, mais il a un contrat » . Pas sûr que ces propos soient vraiment rassurants pour les barcelonais…