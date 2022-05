Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La porte du Bayern s’ouvre pour Robert Lewandowski !

Publié le 25 mai 2022 à 5h30 par Thomas Bourseau

Ayant tout bonnement tout gagné au Bayern Munich depuis son arrivée en 2014, Robert Lewandowski cultiverait des envies d’ailleurs et aimerait rebondir au FC Barcelone. De quoi pousser son coéquipier Manuel Neuer à apporter son grain de sel dans cet éventuel transfert.

Depuis 2010, Robert Lewandowski évolue en Bundesliga. Après être passé par le Borussia Dortmund jusqu’en 2014 et brillant depuis au Bayern Munich où il a notamment remporté une Ligue des champions en plus des multiples titres de champion en Bundesliga, Lewandowski aimerait se lancer un nouveau challenge et pas n’importe lequel. D’après les journalistes Matteo Moretto et Toni Juanmarti, Robert Lewandowski n’aurait d’yeux que pour le FC Barcelone qui ferait du recrutement du Polonais l’une de ses priorités estivales sur le marché des transferts. Et alors qu’il ne reste qu’un an de contrat à l’attaquant du côté du Bayern Munich, son coéquipier Manuel Neuer estime qu’il ne serait pas une mauvaise idée de le laisser partir si tel était son souhait.

« Est-ce que cela a un sens de vendre Lewy ou de le garder encore »

« S'il souhaite quitter le club, il y aura des discussions et le club devra alors peser le pour et le contre : Est-ce que cela a un sens de vendre Lewy ou de le garder encore. La question est de savoir, si on le vend, de quel nouvel engagement on dispose alors pour le poste d'attaquant ? Le club a toujours composé un bon cadre avec une équipe de haut niveau… C'est pourquoi je suis absolument certain que nous prendrons à nouveau les bonnes décisions pour le FC Bayern ». a confié Manuel Neuer à l’occasion d’un entretien livré à Sport BILD dans la journée de mardi. Le décor est planté.