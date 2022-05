Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Riolo attaque Kamara... qui lui répond !

Publié le 25 mai 2022 à 2h45 par Arthur Montagne

Alors que Daniel Riolo a fait certaines révélations surprenantes au sujet de Boubacar Kamara, le nouveau joueur d'Aston Villa a répondu au journaliste de RMC.

C'est désormais officiel. En fin de contrat à l'OM, Boubacar Kamara quitte son club formateur. Le jeune milieu de terrain marseillais s'est finalement engagé avec Aston Villa. Un choix surprenant compte tenu du fait que le joueur, convoqué pour la première fois en équipe de France par Didier Deschamps, été annoncé dans le viseur de grands clubs européens. Il semblait même proche de s'engager avec l'Atlético de Madrid. Mais Daniel Riolo raconte une anecdote surréaliste au sujet des discussions entre les Colchoneros et Boubacar Kamara.

L'incroyable révélation de Riolo

« L’Atlético s’est tellement intéressé à Kamara qu’ils ont dépêché leur directeur sportif, qui a pris rendez-vous avec Kamara. (…) Il se trouve que la tête du DS de l’Atlético n’est pas très connue en France et il est allé chez Kamara. Il est venu, il a sonné à la porte, et Kamara l’a accueilli pieds nus en étant en short. Le directeur sportif de l’Atlético a dit : "j’ai passé la porte, je savais très bien que jamais un type comme ça pourrait signer chez nous, car on n’accueille pas un directeur sportif dans cette tenue sans égard, sans rien." Quand il lui a ouvert la porte, il y avait trois potes, il était pieds nus en short. Le directeur sportif a discuté, il est reparti et il a dit : "jamais on peut recruter un mec pareil." », assure le journaliste de RMC . Mais Boubacar Kamara n'a pas manqué de rapidement démentir : « Quand le mensonge prend l’ascenseur, la vérité prend l’escalier. Même si elle met plus de temps, la vérité finit toujours par arriver ! »