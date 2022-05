Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Kamara lâche ses vérités sur son départ !

Publié le 24 mai 2022 à 15h30 par La rédaction

Le milieu de terrain Boubacar Kamara, en fin de contrat à l’Olympique de Marseille, a décidé de quitter son club formateur pour rejoindre Aston Villa. Le joueur de 22 ans a tenu à expliquer les raisons de son départ, critiqué par le clan marseillais.

Après dix-sept années à l’Olympique de Marseille, des catégories de jeunes jusqu’à l’équipe professionnelle où il y aura passé cinq ans, Boubacar Kamara a pris la décision de quitter son club formateur, alors qu’il arrivait en fin de contrat le 30 juin prochain. Le minot prend la direction de l’Angleterre et s’est engagé avec Aston Villa, quatorzième de Premier League cette saison. « Je suis très content d'être un joueur d'Aston Villa. J'ai longuement réfléchi et je pense que pour moi c'est la meilleure décision pour la suite de ma carrière. J'ai hâte de commencer sous ce maillot » a déclaré le néo-international français lors de sa première interview pour le club de Birmingham. Le natif de Marseille a ensuite tenu a justifier son choix de rejoindre l’équipe entrainée par Steven Gerrard.

Gerrard a tout fait pour qu’il vienne à Villa

« Le coach a été très important pour moi. Il est venu me voir à Marseille, chez moi. On a beaucoup parlé, discuté de l'avenir et il y a eu un grand feeling. Il a une grande part dans ma signature ici. J'espère lui rendre sur le terrain toute la confiance qu'il me donne. Ils sont venus me voir chez moi avec de très grandes ambitions. Il y a vraiment un très gros projet qui se forme ici et je suis content d'en faire partie » a expliqué le joueur de 22 ans, qui avoue s’être renseigné auprès des Français de l’équipe anglaise : « J'ai beaucoup échangé avec Morgan (Sanson) et Lucas (Digne). Je leur ai demandé comment ça se passait ici, comment était la ville, les entraînements, le coach. Ils m'ont répondu la même chose, que c'était super et que si je venais j'allais me régaler donc je l'ai pris en compte dans ma décision » . Le milieu de terrain, qui peut aussi jouer défenseur central, estime que « la Premier League est le meilleur championnat du monde » et a « hâte de débuter la pré-saison » .

Un choix qui fait polémique à Marseille

Mais le départ de Boubacar Kamara laisse des traces à l’Olympique de Marseille, dont il était l’un des meilleurs joueurs. Jacques Cardoze, le directeur de la communication de l’OM, a révélé que les phocéens ont tout tenté pour conserver leur patron de l’entrejeu : « Je crois pouvoir dire aujourd’hui qu’il y avait trois propositions de contrat, avec des formules très différentes, dont une où le salaire était très, très élevé. Kamara a été respecté par Pablo Longoria, respecté par le club » a détaillé l’ancien journaliste. « Le jour de Noël, Pablo Longoria a reçu un coup de téléphone de l’agent de Kamara lui promettant qu’il ne partirait pas libre. Ça n’a rien à voir avec le joueur, il a fait une saison remarquable jusqu’à la dernière minute » a-t-il avancé. « Mais d’un point de vue club, on est forcément déçus » . Des déclarations que Kamara semble contester. Sans citer Cardoze, le nouveau pensionnaire d’Aston Villa a tweeté : « Quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Même si elle met plus de temps, la vérité finit toujours par arriver ! » . Une chose est sûre : Marseille va devoir s’activer pour trouver un remplaçant de qualité à « BK4 » , qui fut si précieux dans le onze olympien.