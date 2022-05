Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette révélation surréaliste sur le rendez-vous entre Kamara et l'Atlético !

Publié le 24 mai 2022 à 9h00 par Bernard Colas

En fin de contrat avec l’OM, Boubacar Kamara s’est engagé en faveur d’Aston Villa, alors que l’Atlético de Madrid était pourtant sur les traces du Français. Mais les Colchoneros auraient été refroidis après avoir rencontré le joueur…

Formé à l’OM, Boubacar Kamara a choisi de partir librement de la cité phocéenne malgré les tentatives de Pablo Longoria pour le conserver. Désireux d’entamer un nouveau chapitre dans sa carrière, le joueur de 22 ans n’a pas manqué de pistes au cours des derniers mois, et c’est finalement Aston Villa qui a remporté la bataille malgré l’intérêt d’autres clubs plus prestigieux, à l’instar de l’Atlético de Madrid. Diego Simeone semblait en effet intéressé par le profil de Boubacar Kamara, mais le club espagnol aurait finalement décidé de ne pas se positionner après une rencontre avec le milieu de terrain.

« Le DS de l’Atlético a dit : "j’ai passé la porte, je savais très bien que jamais un type comme ça pourrait signer chez nous" »