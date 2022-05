Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria veut dépouiller le RC Lens !

Publié le 25 mai 2022 à 2h15 par Arthur Montagne

Cet été, l'OM devrait largement s'activer afin de renforcer son effectif en vue de la participation à la Ligue des champions. Dans cette optique, le RC Lens pourrait en faire les frais.

Au terme d'une dernière journée totalement folle, l'OM a réussi à récupérer in extremis sa deuxième place. Et pour cause, pendant que le club phocéen dominait facilement Strasbourg (4-0), l'AS Monaco a concédé le nul sur la pelouse du RC Lens grâce à un but d'Ignatius Ganago dans les dernières secondes (2-2). Cruel pour le club du Rocher, mais cela a fait vibrer le stade Vélodrome qui retrouvera donc la Ligue des champions la saison prochaine. Et pour cela, l'OM va devoir se renforcer et pourrait notamment piocher du côté du RC Lens.

Clauss et Fofana dans le viseur de l'OM ?

En effet, en guise de remerciement pour la qualification en Ligue des champions, Pablo Longoria souhaiterait récupérer deux joueurs du RC Lens à savoir Jonathan Clauss et Seko Fofana selon RMC Sport . Le premier viendrait occuper le poste de piston droit afin de compenser la saison décevante de Pol Lirola tandis que le second pourrait venir densifier un secteur de jeu qui a vu filer Boubacar Kamara.