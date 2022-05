Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tout est enfin bouclé pour la succession de Leonardo !

Publié le 25 mai 2022 à 5h15 par Thomas Bourseau

Pour tourner la page Leonardo qui aurait été remercié, le PSG aurait d’ores et déjà trouvé un accord avec Luis Campos dont l’annonce ne devrait plus tarder. D’ailleurs, le futur directeur sportif devrait entamer sa nouvelle aventure dès la semaine prochaine.

Dans la foulée du dixième sacre du PSG en Ligue 1 dans la soirée de samedi, les propriétaires qataris du Paris Saint-Germain ainsi que le président Nasser Al-Khelaïfi auraient pris la décision de se séparer de Leonardo. Le directeur sportif parisien aurait été limogé et son remplacement ne serait autre que Luis Campos. Depuis quelques jours, l’ancien dirigeant passé par les organigrammes de l’AS Monaco et du LOSC, où il a déniché quelques pépites, fait profil de favori pour la succession de Leonardo.

Luis Campos entrerait en fonction dès la semaine prochaine !

Et d’après les informations divulguées par Record , tout serait finalement bouclé pour que Luis Campos devienne le futur patron de la section sportive du PSG. En effet, d’après le média lusitanien, une entrevue entre le président Nasser Al-Khelaïfi et le principal intéressé aurait débouché sur un accord total. Il ne manquerait plus que l’annonce officielle du PSG alors que Campos devrait prendre ses fonctions dès la semaine prochaine à la tête de la direction sportive du PSG. De quoi ravir Kylian Mbappé qui pourrait des liens étroits avec Luis Campos d’après Le Parisien .