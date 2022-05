Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un ancien du club a joué un sale tour à Longoria et Sampaoli !

Publié le 25 mai 2022 à 3h15 par Arthur Montagne

Alors qu'il a choisi de rejoindre Aston Villa à l'issue de son contrat avec l'OM, Boubacar Kamara a révélé que Morgan Sanson l'avait aidé dans son choix.

Le choix de Boubacar Kamara ne cesse de faire parler. Et pour cause, en fin de contrat avec l'OM, le jeune milieu de terrain a décidé de rejoindre Aston Villa, quatorzième de Premier League alors que plusieurs clubs plus huppés le convoitaient. Cependant, Boubacar Kamara justifie ce choix par différents éléments et révèle surtout qu'il a été aidé par Lucas Digne et son ancien coéquipier à l'OM, Morgan Sanson.

Sanson a conseillé Kamara

« J'ai beaucoup échangé avec Morgan et Lucas (Digne). Je leur ai demandé comment ça se passait ici, comment était la ville, les entraînements, le coach. Ils m'ont répondu la même chose, que c'était super et que si je venais j'allais me régaler donc je l'ai pris en compte dans ma décision », lance le nouveau joueur d'Aston Villa dans une interview accordée aux médias du club.