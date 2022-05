Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pour William Saliba, Pablo Longoria est en très mauvaise posture…

Publié le 25 mai 2022 à 12h30 par La rédaction

Auteur d’une très grosse saison avec l’OM, William Saliba fait déjà parler de lui sur le marché des transferts. Même si Jorge Sampaoli souhaite absolument le conserver, Arsenal compterait sur lui et serait même prêt à lui proposer une prolongation.

Depuis son arrivée à l’OM, William Saliba n’a jamais caché son attachement pour le club olympien. Très performant sur le terrain, l’international français s’est aussi parfaitement intégré dans son nouvel environnement. Même si Arsenal ne l’a jamais utilisé, le club londonien a couvert ses arrières et n’a pas mis d’option d’achat dans la transaction avec l’OM. Mais de son côté, William Saliba se voit bien continuer avec Marseille. « On verra pendant ces deux mois de mercato, mais en tout cas, c'est avec grand plaisir si je reviens », confiait le défenseur central après la victoire contre Strasbourg (4-0). A Londres, les dirigeants d’Arsenal semblent avoir tranchés. « Il faut qu’il revienne. Il a l’expérience et l’environnement nécessaire pour être compétitif avec nous », a déclaré Mikel Arteta dans un entretien accordé à RMC Sport .

Sampaoli veut garder Saliba, mais…

Et Arsenal devrait être aidé par l’OM. D’après les informations du journal L’Equipe , les enchères seraient déjà trop hautes pour le club olympien qui espèrerait se faire prêter William Saliba une seconde fois. Malgré la qualification en Ligue des Champions, l’OM risque d’être juste pour s’aligner les demandes d’Arsenal. Pas de quoi réjouir Jorge Sampaoli… Après avoir confirmé qu’il serait toujours l’entraîneur de l’OM la saison prochaine, le technicien argentin a priorisé l’avenir de Saliba. Sampaoli le juge indispensable explique La Provence . Pablo Longoria le sait pertinemment et se démène pour trouver une solution avec le soutien du joueur qui, lui, veut rester.

Arsenal pense le prolonger

La semaine dernière, RMC Sport révélait que William Saliba avait confirmé à Pablo Longoria qu’il souhaitait rester à l’OM. Mais d’après L’Equipe , l’international français ne lui aurait pas confié qu’il voulait revenir à tout prix puisqu’il n’ira pas à l’encontre des dirigeants anglais. La saison prochaine, William Saliba devrait faire partie intégrante du projet d’Arsenal. Les Gunners sont même prêts à aller plus loin en lui proposant une prolongation de contrat. Lié au club londonien jusqu’en 2024, le joueur formé à l’ASSE pourrait voir son avenir s’écrire en Angleterre. Au grand dam de l’OM qui se voyait déjà rapatrier Saliba…