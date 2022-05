Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar a préparé son coup pour le transfert de Frenkie de Jong !

Publié le 31 mai 2022 à 11h30 par Thomas Bourseau

Alors que la porte du FC Barcelone ne serait pas fermée à double tour quant à un éventuel transfert de Frenkie de Jong, le PSG aurait prévu de s’attaquer au Néerlandais dès le mercato hivernal avant même que Manchester City et Manchester United ne bougent leurs pions d’après la presse espagnole…

Et si le PSG disposait d’une belle opportunité dans l’opération Frenkie de Jong. Bien que le contrat de De Jong ne prendra fin qu’en juin 2026 au FC Barcelone, l’entraîneur Xavi Hernandez a dernièrement avoué qu’une vente du milieu de terrain du Barça dépendrait exclusivement de la situation financière du FC Barcelone. Toujours endetté, le club culé pourrait ne pas pouvoir résister à une belle offre de transfert de la part du PSG ou bien d’un des deux clubs de Manchester, City et United semblant être sur les rangs afin d’accueillir Frenkie de Jong. D’ailleurs, The Daily Star a révélé dans la journée de lundi qu’Erik Ten Hag, ancien coach de Frenkie de Jong à l’Ajax Amsterdam, serait prêt à faire du joueur du FC Barcelone, l’élément le mieux payé de Manchester United. En parallèle, Mundo Deportivo dévoilait dernièrement qu’en cas de départ de Frenkie de Jong à Manchester City, l’option Bernardo Silva serait prise en considération du côté du FC Barcelone et pourrait même faire partie intégrante de l’opération.

💣👀"FRENKIE De Jong es OBJETIVO del PSG".👉¡Información de @marcosbenito9 en #ElChiringuitoDeMega! pic.twitter.com/yELOM67J0O — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 31, 2022

Le PSG aurait bougé ses pions cet hiver pour De Jong !

D’après les informations divulguées par Marcos Benito sur le plateau d’ El Chiringuito, certains dirigeants du PSG se seraient entretenus le 31 janvier avec quelques membres du comité de direction du FC Barcelone. Et selon lui, cela n’aurait pas été seulement pour l’opération Ousmane Dembélé alors qu’un accord verbal aurait été trouvé à la toute fin du mercato hivernal avec l’entourage du champion du monde. En effet, Marcos Benito a affirmé sur les antennes de MEGA que le PSG aurait profité de cette opportunité pour faire part de l’intérêt du club parisien pour Frenkie de Jong. Et en marge du mercato estival, De Jong serait même « un objectif important » du Paris Saint-Germain.

Mais Laporta ne veut pas vendre son milieu…